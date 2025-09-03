TSUBA (TSUBA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00004241 $ 0.00004241 $ 0.00004241 24-satna najniža cijena $ 0.00004468 $ 0.00004468 $ 0.00004468 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00004241$ 0.00004241 $ 0.00004241 24-satna najviša cijena $ 0.00004468$ 0.00004468 $ 0.00004468 Najviša cijena ikada $ 0.00476962$ 0.00476962 $ 0.00476962 Najniža cijena $ 0.00002789$ 0.00002789 $ 0.00002789 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +0.95% Promjena cijene (7D) +4.83% Promjena cijene (7D) +4.83%

TSUBA (TSUBA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00004386. Tijekom protekla 24 sata, TSUBAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00004241 i najviše cijene $ 0.00004468, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TSUBA je $ 0.00476962, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002789.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TSUBA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.95% u posljednjih 24 sata i +4.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TSUBA (TSUBA)

Tržišna kapitalizacija $ 43.85K$ 43.85K $ 43.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.85K$ 43.85K $ 43.85K Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,880,531.98 999,880,531.98 999,880,531.98

Trenutačna tržišna kapitalizacija TSUBA je $ 43.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TSUBA je 999.88M, s ukupnom količinom od 999880531.98. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.85K.