Tsotchke (TSOTCHKE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tsotchke (TSOTCHKE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Tsotchke (TSOTCHKE) Informacije Decentralized Science (DeSci) aims to fix the broken incentives in research with tokens + community. TSOTCHKE is a movement that could become the hub for quantum mechanics which is the next frontier of physics. The Problem with Modern Science Why do so many groundbreaking ideas die before they even begin? The scientific community is somehow fragmented yet centralized (due to gatekeeping) while being driven by outdated incentives: -Publishing is controlled by a few, keeping knowledge locked away. -Collaboration is fragmented, stuck in academic silos. -How can we expect breakthroughs when the system actively discourages them? DeSci flips this. It’s science powered by coordination through tokenization. Službena web stranica: https://github.com/tsotchke/spin_based_neural_network Kupi TSOTCHKE odmah!

Tsotchke (TSOTCHKE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tsotchke (TSOTCHKE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Ukupna količina: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Količina u optjecaju: $ 946.38M $ 946.38M $ 946.38M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Povijesni maksimum: $ 0.057103 $ 0.057103 $ 0.057103 Povijesni minimum: $ 0.00105666 $ 0.00105666 $ 0.00105666 Trenutna cijena: $ 0.00136041 $ 0.00136041 $ 0.00136041 Saznajte više o cijeni Tsotchke (TSOTCHKE)

Tsotchke (TSOTCHKE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tsotchke (TSOTCHKE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TSOTCHKE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TSOTCHKE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TSOTCHKE tokena, istražite TSOTCHKE cijenu tokena uživo!

TSOTCHKE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TSOTCHKE? Naša TSOTCHKE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TSOTCHKE predviđanje cijene tokena odmah!

