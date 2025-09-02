Tsotchke (TSOTCHKE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00142942 24-satna najviša cijena $ 0.00158093 Najviša cijena ikada $ 0.057103 Najniža cijena $ 0.00105666 Promjena cijene (1H) -0.47% Promjena cijene (1D) -0.34% Promjena cijene (7D) -11.55%

Tsotchke (TSOTCHKE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00156471. Tijekom protekla 24 sata, TSOTCHKEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00142942 i najviše cijene $ 0.00158093, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TSOTCHKE je $ 0.057103, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00105666.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TSOTCHKE se promijenio za -0.47% u posljednjih sat vremena, -0.34% u posljednjih 24 sata i -11.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tsotchke (TSOTCHKE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.49M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.57M Količina u optjecaju 946.38M Ukupna količina 999,977,487.537481

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tsotchke je $ 1.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TSOTCHKE je 946.38M, s ukupnom količinom od 999977487.537481. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.57M.