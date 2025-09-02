TruthChain Cijena (TRUTH)
TruthChain (TRUTH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRUTHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUTH je $ 0.00664614, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUTH se promijenio za -0.64% u posljednjih sat vremena, +1.52% u posljednjih 24 sata i -1.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija TruthChain je $ 244.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRUTH je 999.76M, s ukupnom količinom od 999764296.277365. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 244.76K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TruthChain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TruthChain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TruthChain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TruthChain u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+1.52%
|30 dana
|$ 0
|+95.56%
|60 dana
|$ 0
|-29.32%
|90 dana
|$ 0
|--
The TruthChain token serves as the backbone of the ecosystem, enabling seamless operations and incentivizing community participation. It has multiple use cases that make it essential to the network’s success and functionality: 1. Validator Rewards: Validators are the nodes hosting neutral and untampered LLMs in the TruthChain network. They play a critical role in maintaining the network’s decentralization and reliability. Tokens are used to reward these validators for their contributions, ensuring the network remains active, secure, and efficient. 2. Transaction Fees: Users querying the TruthChain network for data verification or consensus will pay small transaction fees in tokens. These fees help sustain the ecosystem by compensating validators for their computational efforts. 3. Staking: Tokens can be staked by both validators and users to support the network’s operations. Validators may stake tokens to secure their roles in the ecosystem, while users can stake to earn rewards and participate in securing the network. Staking also acts as a safeguard, discouraging malicious actors from attempting to disrupt the network. 4. Governance: TruthChain is a community-driven project, and the token empowers holders to take part in governance decisions. Token holders can propose and vote on key network upgrades, policy changes, or the inclusion of new LLMs. This ensures that the network evolves according to the collective interest of its community. 5. Access to Services: The token will also act as a medium of exchange for accessing premium features within the ecosystem. Users can use tokens for API calls, advanced verification tools, or other services that require computational resources. These utility-focused applications make the token integral to TruthChain, ensuring it supports decentralization, incentivizes participation, and sustains the ecosystem financially. By aligning incentives with the network’s goals, the token helps establish a reliable, transparent, and censorship-resistant solution for verifying factual data.
Razumijevanje tokenomike TruthChain (TRUTH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRUTH opsežnoj tokenomici tokena odmah!
