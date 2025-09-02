TruthChain (TRUTH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00664614$ 0.00664614 $ 0.00664614 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.64% Promjena cijene (1D) +1.52% Promjena cijene (7D) -1.64% Promjena cijene (7D) -1.64%

TruthChain (TRUTH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRUTHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUTH je $ 0.00664614, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUTH se promijenio za -0.64% u posljednjih sat vremena, +1.52% u posljednjih 24 sata i -1.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TruthChain (TRUTH)

Tržišna kapitalizacija $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K Količina u optjecaju 999.76M 999.76M 999.76M Ukupna količina 999,764,296.277365 999,764,296.277365 999,764,296.277365

Trenutačna tržišna kapitalizacija TruthChain je $ 244.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRUTH je 999.76M, s ukupnom količinom od 999764296.277365. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 244.76K.