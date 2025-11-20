TruthAiSwarm Cijena danas

Trenutačna cijena TruthAiSwarm (TRUTHAI) danas je --, s promjenom od 1.30% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRUTHAI u USD je -- po TRUTHAI.

TruthAiSwarm trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 44,450, s količinom u optjecaju od 979.29M TRUTHAI. Tijekom posljednja 24 sata, TRUTHAI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, TRUTHAI se kretao -1.02% u posljednjem satu i +9.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Tržišna kapitalizacija $ 44.45K$ 44.45K $ 44.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.45K$ 44.45K $ 44.45K Količina u optjecaju 979.29M 979.29M 979.29M Ukupna količina 979,294,264.712274 979,294,264.712274 979,294,264.712274

