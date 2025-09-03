TrustPad (TPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.07996$ 0.07996 $ 0.07996 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.33% Promjena cijene (1D) -2.71% Promjena cijene (7D) -14.93% Promjena cijene (7D) -14.93%

TrustPad (TPAD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TPAD je $ 0.07996, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TPAD se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -2.71% u posljednjih 24 sata i -14.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 59.65K$ 59.65K $ 59.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 195.13K$ 195.13K $ 195.13K Količina u optjecaju 305.70M 305.70M 305.70M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TrustPad je $ 59.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TPAD je 305.70M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 195.13K.