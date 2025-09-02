Više o T3AI

trustInWeb3 Cijena (T3AI)

1 T3AI u USD cijena uživo:

$0.00012778
$0.00012778$0.00012778
+0.80%1D
Grafikon aktualnih cijena trustInWeb3 (T3AI)
trustInWeb3 (T3AI) Informacije o cijeni (USD)

trustInWeb3 (T3AI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, T3AItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena T3AI je $ 0.00346754, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, T3AI se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, +0.82% u posljednjih 24 sata i -2.82% u posljednjih 7 dana.

Trenutačna tržišna kapitalizacija trustInWeb3 je $ 126.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju T3AI je 989.64M, s ukupnom količinom od 989635251.8621219. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 126.43K.

trustInWeb3 (T3AI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz trustInWeb3 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz trustInWeb3 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz trustInWeb3 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz trustInWeb3 u USD iznosila je $ 0.

Što je trustInWeb3 (T3AI)

t3 (trustInWeb3) is an AI-backed under-collateralized lending protocol aimed at enhancing capital efficiency in decentralized finance. Traditional DeFi lending requires over-collateralization, limiting market participation. t3 addresses this by employing an AI agent as a trusted intermediary, integrating advanced risk management, modern portfolio theory, and statistical modeling. This approach enables lower collateral requirements while maintaining robust risk control, making DeFi lending more accessible and efficient.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o trustInWeb3 (T3AI)

Koliko trustInWeb3 (T3AI) vrijedi danas?
Cijena T3AI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena T3AI u USD?
Trenutačna cijena T3AI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija trustInWeb3?
Tržišna kapitalizacija za T3AI je $ 126.43K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za T3AI?
Količina u optjecaju za T3AI je 989.64M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za T3AI?
T3AI je postigao ATH cijenu od 0.00346754 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za T3AI?
T3AI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za T3AI?
24-satni obujam trgovanja za T3AI je -- USD.
Hoće li T3AI još narasti ove godine?
T3AI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte T3AI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
