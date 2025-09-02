trustInWeb3 (T3AI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00346754$ 0.00346754 $ 0.00346754 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.21% Promjena cijene (1D) +0.82% Promjena cijene (7D) -2.82% Promjena cijene (7D) -2.82%

trustInWeb3 (T3AI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, T3AItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena T3AI je $ 0.00346754, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, T3AI se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, +0.82% u posljednjih 24 sata i -2.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu trustInWeb3 (T3AI)

Tržišna kapitalizacija $ 126.43K$ 126.43K $ 126.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 126.43K$ 126.43K $ 126.43K Količina u optjecaju 989.64M 989.64M 989.64M Ukupna količina 989,635,251.8621219 989,635,251.8621219 989,635,251.8621219

Trenutačna tržišna kapitalizacija trustInWeb3 je $ 126.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju T3AI je 989.64M, s ukupnom količinom od 989635251.8621219. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 126.43K.