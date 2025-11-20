Trumpius Maximus Cijena danas

Trenutačna cijena Trumpius Maximus (TRUMPIUS) danas je $ 0.00160022, s promjenom od 1.95% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRUMPIUS u USD je $ 0.00160022 po TRUMPIUS.

Trumpius Maximus trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 75,210, s količinom u optjecaju od 47.00M TRUMPIUS. Tijekom posljednja 24 sata, TRUMPIUS trgovao je između $ 0.00151641 (niska) i $ 0.00165193 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.43177, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00151641.

U kratkoročnim performansama, TRUMPIUS se kretao -- u posljednjem satu i -22.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Tržišna kapitalizacija $ 75.21K$ 75.21K $ 75.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 75.21K$ 75.21K $ 75.21K Količina u optjecaju 47.00M 47.00M 47.00M Ukupna količina 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

