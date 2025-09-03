trumpie (TRUMPIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00309915$ 0.00309915 $ 0.00309915 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

trumpie (TRUMPIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRUMPIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUMPIE je $ 0.00309915, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUMPIE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu trumpie (TRUMPIE)

Tržišna kapitalizacija $ 23.26K$ 23.26K $ 23.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.26K$ 23.26K $ 23.26K Količina u optjecaju 989.89M 989.89M 989.89M Ukupna količina 989,886,048.82 989,886,048.82 989,886,048.82

Trenutačna tržišna kapitalizacija trumpie je $ 23.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRUMPIE je 989.89M, s ukupnom količinom od 989886048.82. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.26K.