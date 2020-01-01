Trump Was Right About Everything (TWRAE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Trump Was Right About Everything (TWRAE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Trump Was Right About Everything (TWRAE) Informacije TRUMP'S NEW CAP. Trump Was Right About Everything. $TWRAE is a meme token leading a community-driven movement on the blockchain. It represents a collective effort to amplify the iconic message in a straightforward and unapologetic way. Simple, bold, and focused on spreading the truth, this is the essence of the TWRAE movement. A new era of memes begins here. Powered by the people, for the people. Službena web stranica: https://twrae.com Kupi TWRAE odmah!

Trump Was Right About Everything (TWRAE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Trump Was Right About Everything (TWRAE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.87K Ukupna količina: $ 999.24M Količina u optjecaju: $ 999.24M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 31.87K Povijesni maksimum: $ 0.00367428 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Trump Was Right About Everything (TWRAE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Trump Was Right About Everything (TWRAE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TWRAE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TWRAE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TWRAE tokena, istražite TWRAE cijenu tokena uživo!

TWRAE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TWRAE? Naša TWRAE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

