Trump Was Right About Everything Logotip

Trump Was Right About Everything Cijena (TWRAE)

Neuvršten

1 TWRAE u USD cijena uživo:

--
----
+3.70%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Trump Was Right About Everything (TWRAE)
Trump Was Right About Everything (TWRAE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00367428
$ 0.00367428$ 0.00367428

$ 0
$ 0$ 0

+1.96%

+3.77%

-5.74%

-5.74%

Trump Was Right About Everything (TWRAE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TWRAEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TWRAE je $ 0.00367428, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TWRAE se promijenio za +1.96% u posljednjih sat vremena, +3.77% u posljednjih 24 sata i -5.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Trump Was Right About Everything (TWRAE)

$ 32.19K
$ 32.19K$ 32.19K

--
----

$ 32.19K
$ 32.19K$ 32.19K

999.24M
999.24M 999.24M

999,241,447.924932
999,241,447.924932 999,241,447.924932

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trump Was Right About Everything je $ 32.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TWRAE je 999.24M, s ukupnom količinom od 999241447.924932. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.19K.

Trump Was Right About Everything (TWRAE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Trump Was Right About Everything u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Trump Was Right About Everything u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Trump Was Right About Everything u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Trump Was Right About Everything u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.77%
30 dana$ 0+1.01%
60 dana$ 0-42.24%
90 dana$ 0--

Što je Trump Was Right About Everything (TWRAE)

TRUMP'S NEW CAP. Trump Was Right About Everything. $TWRAE is a meme token leading a community-driven movement on the blockchain. It represents a collective effort to amplify the iconic message in a straightforward and unapologetic way. Simple, bold, and focused on spreading the truth, this is the essence of the TWRAE movement. A new era of memes begins here. Powered by the people, for the people.

Resurs Trump Was Right About Everything (TWRAE)

Službena web-stranica

Trump Was Right About Everything Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Trump Was Right About Everything (TWRAE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Trump Was Right About Everything (TWRAE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Trump Was Right About Everything.

Provjerite Trump Was Right About Everything predviđanje cijene sada!

TWRAE u lokalnim valutama

Trump Was Right About Everything (TWRAE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Trump Was Right About Everything (TWRAE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TWRAE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Trump Was Right About Everything (TWRAE)

Koliko Trump Was Right About Everything (TWRAE) vrijedi danas?
Cijena TWRAE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TWRAE u USD?
Trenutačna cijena TWRAE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Trump Was Right About Everything?
Tržišna kapitalizacija za TWRAE je $ 32.19K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TWRAE?
Količina u optjecaju za TWRAE je 999.24M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TWRAE?
TWRAE je postigao ATH cijenu od 0.00367428 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TWRAE?
TWRAE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TWRAE?
24-satni obujam trgovanja za TWRAE je -- USD.
Hoće li TWRAE još narasti ove godine?
TWRAE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TWRAE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.