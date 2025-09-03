Trump Was Right About Everything (TWRAE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00367428$ 0.00367428 $ 0.00367428 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.96% Promjena cijene (1D) +3.77% Promjena cijene (7D) -5.74% Promjena cijene (7D) -5.74%

Trump Was Right About Everything (TWRAE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TWRAEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TWRAE je $ 0.00367428, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TWRAE se promijenio za +1.96% u posljednjih sat vremena, +3.77% u posljednjih 24 sata i -5.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Trump Was Right About Everything (TWRAE)

Tržišna kapitalizacija $ 32.19K$ 32.19K $ 32.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.19K$ 32.19K $ 32.19K Količina u optjecaju 999.24M 999.24M 999.24M Ukupna količina 999,241,447.924932 999,241,447.924932 999,241,447.924932

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trump Was Right About Everything je $ 32.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TWRAE je 999.24M, s ukupnom količinom od 999241447.924932. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.19K.