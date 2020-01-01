Trump Shuffle (SHUFFLE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Trump Shuffle (SHUFFLE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Trump Shuffle (SHUFFLE) Informacije Trump Shuffle is a Viral Meme coin based around the infamous Trump Dance! This Dance has taken over the world. From Professional Athletes to school children and everyone in between can be seen doing this amazing Dance. Together we can do the dance all the way to the moon! With Trump coming into office in just a couple months this may become the official dance of the United States for the next four years! Službena web stranica: https://www.trumpshuffle.fun/ Kupi SHUFFLE odmah!

Trump Shuffle (SHUFFLE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Trump Shuffle (SHUFFLE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.98K $ 18.98K $ 18.98K Ukupna količina: $ 988.94M $ 988.94M $ 988.94M Količina u optjecaju: $ 988.94M $ 988.94M $ 988.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.98K $ 18.98K $ 18.98K Povijesni maksimum: $ 0.00489927 $ 0.00489927 $ 0.00489927 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Trump Shuffle (SHUFFLE)

Trump Shuffle (SHUFFLE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Trump Shuffle (SHUFFLE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHUFFLE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHUFFLE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHUFFLE tokena, istražite SHUFFLE cijenu tokena uživo!

SHUFFLE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SHUFFLE? Naša SHUFFLE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SHUFFLE predviđanje cijene tokena odmah!

