Trump Shuffle (SHUFFLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00489927$ 0.00489927 $ 0.00489927 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +2.74% Promjena cijene (7D) +8.39% Promjena cijene (7D) +8.39%

Trump Shuffle (SHUFFLE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHUFFLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHUFFLE je $ 0.00489927, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHUFFLE se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +2.74% u posljednjih 24 sata i +8.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Trump Shuffle (SHUFFLE)

Tržišna kapitalizacija $ 18.60K$ 18.60K $ 18.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.60K$ 18.60K $ 18.60K Količina u optjecaju 988.96M 988.96M 988.96M Ukupna količina 988,963,584.856089 988,963,584.856089 988,963,584.856089

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trump Shuffle je $ 18.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHUFFLE je 988.96M, s ukupnom količinom od 988963584.856089. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.60K.