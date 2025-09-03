Trump Pepe (TRUMPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.23% Promjena cijene (1D) -1.73% Promjena cijene (7D) -10.87% Promjena cijene (7D) -10.87%

Trump Pepe (TRUMPE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRUMPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUMPE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUMPE se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, -1.73% u posljednjih 24 sata i -10.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Trump Pepe (TRUMPE)

Tržišna kapitalizacija $ 51.36K$ 51.36K $ 51.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.36K$ 51.36K $ 51.36K Količina u optjecaju 988.50M 988.50M 988.50M Ukupna količina 988,500,000.0 988,500,000.0 988,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trump Pepe je $ 51.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRUMPE je 988.50M, s ukupnom količinom od 988500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.36K.