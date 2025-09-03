Više o TRUMPE

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:51:11 (UTC+8)

Trump Pepe (TRUMPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

-1.73%

-10.87%

-10.87%

Trump Pepe (TRUMPE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRUMPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUMPE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUMPE se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, -1.73% u posljednjih 24 sata i -10.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Trump Pepe (TRUMPE)

$ 51.36K
$ 51.36K$ 51.36K

--
----

$ 51.36K
$ 51.36K$ 51.36K

988.50M
988.50M 988.50M

988,500,000.0
988,500,000.0 988,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trump Pepe je $ 51.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRUMPE je 988.50M, s ukupnom količinom od 988500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.36K.

Trump Pepe (TRUMPE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Trump Pepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Trump Pepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Trump Pepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Trump Pepe u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.73%
30 dana$ 0+8.43%
60 dana$ 0+44.54%
90 dana$ 0--

Što je Trump Pepe (TRUMPE)

Pepe the Frog has become a global symbol of love and unity, bringing together a vast and passionate community. Created by artist Matt Furie, Pepe continues to inspire culture across the internet. Notably, Furie designed a rare 1-of-1 NFT featuring Donald Trump and Pepe together — a unique fusion of art and meme history. Donald Trump himself has embraced the Pepe meme, sharing it in posts dating back to 2015 and even as recently as 2025.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Trump Pepe (TRUMPE)

Službena web-stranica

Trump Pepe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Trump Pepe (TRUMPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Trump Pepe (TRUMPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Trump Pepe.

Provjerite Trump Pepe predviđanje cijene sada!

TRUMPE u lokalnim valutama

Trump Pepe (TRUMPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Trump Pepe (TRUMPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRUMPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Trump Pepe (TRUMPE)

Koliko Trump Pepe (TRUMPE) vrijedi danas?
Cijena TRUMPE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRUMPE u USD?
Trenutačna cijena TRUMPE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Trump Pepe?
Tržišna kapitalizacija za TRUMPE je $ 51.36K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRUMPE?
Količina u optjecaju za TRUMPE je 988.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRUMPE?
TRUMPE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRUMPE?
TRUMPE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRUMPE?
24-satni obujam trgovanja za TRUMPE je -- USD.
Hoće li TRUMPE još narasti ove godine?
TRUMPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRUMPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Trump Pepe (TRUMPE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

