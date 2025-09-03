Više o SHIMMY

SHIMMY Informacije o cijeni

SHIMMY Službena web stranica

SHIMMY Tokenomija

SHIMMY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Trump Official Dance Move Logotip

Trump Official Dance Move Cijena (SHIMMY)

Neuvršten

1 SHIMMY u USD cijena uživo:

--
----
-0.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Trump Official Dance Move (SHIMMY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:11:59 (UTC+8)

Trump Official Dance Move (SHIMMY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00455359
$ 0.00455359$ 0.00455359

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.32%

-0.07%

-0.07%

Trump Official Dance Move (SHIMMY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHIMMYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIMMY je $ 0.00455359, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIMMY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.32% u posljednjih 24 sata i -0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Trump Official Dance Move (SHIMMY)

$ 27.51K
$ 27.51K$ 27.51K

--
----

$ 27.51K
$ 27.51K$ 27.51K

999.25M
999.25M 999.25M

999,252,319.001192
999,252,319.001192 999,252,319.001192

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trump Official Dance Move je $ 27.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHIMMY je 999.25M, s ukupnom količinom od 999252319.001192. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.51K.

Trump Official Dance Move (SHIMMY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Trump Official Dance Move u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Trump Official Dance Move u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Trump Official Dance Move u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Trump Official Dance Move u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.32%
30 dana$ 0-1.57%
60 dana$ 0-6.16%
90 dana$ 0--

Što je Trump Official Dance Move (SHIMMY)

SHIMMY is a meme token launched off of pump.fun, the token is inspired by the signature dance move of the President of the United States Donald Trump. The project is community owned and managed with memetic content being produced to celebrate the virality of the dance move following Trump's re-election. The token has purpose or function and there is no intention of building any further utility besides memes.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Trump Official Dance Move (SHIMMY)

Službena web-stranica

Trump Official Dance Move Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Trump Official Dance Move (SHIMMY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Trump Official Dance Move (SHIMMY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Trump Official Dance Move.

Provjerite Trump Official Dance Move predviđanje cijene sada!

SHIMMY u lokalnim valutama

Trump Official Dance Move (SHIMMY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Trump Official Dance Move (SHIMMY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHIMMY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Trump Official Dance Move (SHIMMY)

Koliko Trump Official Dance Move (SHIMMY) vrijedi danas?
Cijena SHIMMY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHIMMY u USD?
Trenutačna cijena SHIMMY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Trump Official Dance Move?
Tržišna kapitalizacija za SHIMMY je $ 27.51K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHIMMY?
Količina u optjecaju za SHIMMY je 999.25M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHIMMY?
SHIMMY je postigao ATH cijenu od 0.00455359 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHIMMY?
SHIMMY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHIMMY?
24-satni obujam trgovanja za SHIMMY je -- USD.
Hoće li SHIMMY još narasti ove godine?
SHIMMY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHIMMY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:11:59 (UTC+8)

Trump Official Dance Move (SHIMMY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.