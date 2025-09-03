Trump Mania (TMANIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04333323$ 0.04333323 $ 0.04333323 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.44% Promjena cijene (1D) +1.15% Promjena cijene (7D) +2.87% Promjena cijene (7D) +2.87%

Trump Mania (TMANIA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TMANIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TMANIA je $ 0.04333323, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TMANIA se promijenio za -1.44% u posljednjih sat vremena, +1.15% u posljednjih 24 sata i +2.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Trump Mania (TMANIA)

Tržišna kapitalizacija $ 82.87K$ 82.87K $ 82.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 82.87K$ 82.87K $ 82.87K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,992,577.0 999,992,577.0 999,992,577.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trump Mania je $ 82.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TMANIA je 999.99M, s ukupnom količinom od 999992577.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 82.87K.