Trump AI Cijena ($TRAIMP)
--
--
0.00%
0.00%
Trump AI ($TRAIMP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $TRAIMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $TRAIMP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $TRAIMP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Trump AI je $ 21.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $TRAIMP je 983.43M, s ukupnom količinom od 983428110.7958863. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.20K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Trump AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Trump AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Trump AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Trump AI u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ 0
|+4.09%
|60 dana
|$ 0
|+25.96%
|90 dana
|$ 0
|--
The memecoin project $TRAIMP aims to capture the explosive combination of artificial intelligence, internet meme culture, and the personality of Donald Trump to create a unique token in the crypto market. $TRAIMP leverages a community-driven model, attracting enthusiasts who resonate with both the unpredictability of the memecoin landscape and the larger-than-life persona of Trump. With an ambitious roadmap, $TRAIMP aspires to dominate the memecoin sector by not only building a substantial following but by differentiating itself with an AI-powered ecosystem designed to drive engagement, innovation, and virality. At the core of $TRAIMP is its community-first philosophy. Memecoins thrive on active and dedicated followings, and $TRAIMP has fostered a decentralized community with a focus on collective growth and influence. Unlike traditional financial assets, $TRAIMP’s value is as much a function of social sentiment and internet buzz as it is of technical development. Community members play an integral role in marketing, content creation, and even in guiding the project’s direction. By actively engaging with its audience on platforms like Twitter, Telegram, and Reddit, $TRAIMP taps into the same energy that propelled earlier memecoins such as Dogecoin and Shiba Inu. However, $TRAIMP aims to go beyond mere popularity to achieve lasting impact and, potentially, mass adoption.
MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!
Koliko će Trump AI ($TRAIMP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Trump AI ($TRAIMP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Trump AI.
Provjerite Trump AI predviđanje cijene sada!
Razumijevanje tokenomike Trump AI ($TRAIMP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $TRAIMP opsežnoj tokenomici tokena odmah!
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.