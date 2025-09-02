TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.48 24-satna najniža cijena $ 2.65 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.48 24-satna najviša cijena $ 2.65 Najviša cijena ikada $ 3.76 Najniža cijena $ 1.92 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -2.15% Promjena cijene (7D) -1.58%

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) cijena u stvarnom vremenu je $2.57. Tijekom protekla 24 sata, TRUNEARtrgovalo je između najniže cijene $ 2.48 i najviše cijene $ 2.65, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUNEAR je $ 3.76, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.92.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUNEAR se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -2.15% u posljednjih 24 sata i -1.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TruFin Staked NEAR (TRUNEAR)

Tržišna kapitalizacija $ 19.36M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.36M Količina u optjecaju 7.54M Ukupna količina 7,544,800.989262056

Trenutačna tržišna kapitalizacija TruFin Staked NEAR je $ 19.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRUNEAR je 7.54M, s ukupnom količinom od 7544800.989262056. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.36M.