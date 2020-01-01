TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Tokenomika

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u TruFin Staked MATIC (TRUMATIC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Informacije

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.

TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC).

  • Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s dApp.
  • When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC.
  • Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.

The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities:

  • Target ~5%+ APY: TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding.
  • DeFi Interoperability: TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers.
  • Liquidity Pools: Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions.

https://www.trufin.io/
https://trufin.gitbook.io/docs/

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TruFin Staked MATIC (TRUMATIC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 51.11M
$ 51.11M$ 51.11M
Ukupna količina:
$ 166.05M
$ 166.05M$ 166.05M
Količina u optjecaju:
$ 166.05M
$ 166.05M$ 166.05M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 51.11M
$ 51.11M$ 51.11M
Povijesni maksimum:
$ 1.33
$ 1.33$ 1.33
Povijesni minimum:
$ 0.166231
$ 0.166231$ 0.166231
Trenutna cijena:
$ 0.307808
$ 0.307808$ 0.307808

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TRUMATIC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TRUMATIC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TRUMATIC tokena, istražite TRUMATIC cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

