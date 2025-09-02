Više o TRUMATIC

TRUMATIC Informacije o cijeni

TRUMATIC Bijela knjiga

TRUMATIC Službena web stranica

TRUMATIC Tokenomija

TRUMATIC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

TruFin Staked MATIC Logotip

TruFin Staked MATIC Cijena (TRUMATIC)

Neuvršten

1 TRUMATIC u USD cijena uživo:

$0.314705
$0.314705$0.314705
+3.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:52:11 (UTC+8)

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.29304
$ 0.29304$ 0.29304
24-satna najniža cijena
$ 0.315004
$ 0.315004$ 0.315004
24-satna najviša cijena

$ 0.29304
$ 0.29304$ 0.29304

$ 0.315004
$ 0.315004$ 0.315004

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

$ 0.166231
$ 0.166231$ 0.166231

-0.09%

+3.28%

+21.87%

+21.87%

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) cijena u stvarnom vremenu je $0.314692. Tijekom protekla 24 sata, TRUMATICtrgovalo je između najniže cijene $ 0.29304 i najviše cijene $ 0.315004, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUMATIC je $ 1.33, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.166231.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUMATIC se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, +3.28% u posljednjih 24 sata i +21.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

$ 52.26M
$ 52.26M$ 52.26M

--
----

$ 52.26M
$ 52.26M$ 52.26M

166.05M
166.05M 166.05M

166,046,073.1908362
166,046,073.1908362 166,046,073.1908362

Trenutačna tržišna kapitalizacija TruFin Staked MATIC je $ 52.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRUMATIC je 166.05M, s ukupnom količinom od 166046073.1908362. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.26M.

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TruFin Staked MATIC u USD iznosila je $ +0.00999763.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TruFin Staked MATIC u USD iznosila je $ +0.1437707535.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TruFin Staked MATIC u USD iznosila je $ +0.1772403876.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TruFin Staked MATIC u USD iznosila je $ +0.07714431609499256.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00999763+3.28%
30 dana$ +0.1437707535+45.69%
60 dana$ +0.1772403876+56.32%
90 dana$ +0.07714431609499256+32.48%

Što je TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC). - Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities: - **Target ~5%+ APY:** TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding. - **DeFi Interoperability:** TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers. - **Liquidity Pools:** Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

TruFin Staked MATIC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TruFin Staked MATIC.

Provjerite TruFin Staked MATIC predviđanje cijene sada!

TRUMATIC u lokalnim valutama

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRUMATIC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

Koliko TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) vrijedi danas?
Cijena TRUMATIC uživo u USD je 0.314692 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRUMATIC u USD?
Trenutačna cijena TRUMATIC u USD je $ 0.314692. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TruFin Staked MATIC?
Tržišna kapitalizacija za TRUMATIC je $ 52.26M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRUMATIC?
Količina u optjecaju za TRUMATIC je 166.05M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRUMATIC?
TRUMATIC je postigao ATH cijenu od 1.33 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRUMATIC?
TRUMATIC je vidio ATL cijenu od 0.166231 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRUMATIC?
24-satni obujam trgovanja za TRUMATIC je -- USD.
Hoće li TRUMATIC još narasti ove godine?
TRUMATIC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRUMATIC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:52:11 (UTC+8)

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.