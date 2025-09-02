TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.29304 24-satna najniža cijena $ 0.315004 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.29304 24-satna najviša cijena $ 0.315004 Najviša cijena ikada $ 1.33 Najniža cijena $ 0.166231 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) +3.28% Promjena cijene (7D) +21.87%

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) cijena u stvarnom vremenu je $0.314692. Tijekom protekla 24 sata, TRUMATICtrgovalo je između najniže cijene $ 0.29304 i najviše cijene $ 0.315004, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUMATIC je $ 1.33, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.166231.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUMATIC se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, +3.28% u posljednjih 24 sata i +21.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

Tržišna kapitalizacija $ 52.26M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 52.26M Količina u optjecaju 166.05M Ukupna količina 166,046,073.1908362

Trenutačna tržišna kapitalizacija TruFin Staked MATIC je $ 52.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRUMATIC je 166.05M, s ukupnom količinom od 166046073.1908362. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.26M.