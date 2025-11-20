TruFin Staked INJ Cijena danas

Trenutačna cijena TruFin Staked INJ (TRUINJ) danas je $ 6.36, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRUINJ u USD je $ 6.36 po TRUINJ.

TruFin Staked INJ trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,844,636, s količinom u optjecaju od 1.39M TRUINJ. Tijekom posljednja 24 sata, TRUINJ trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 16.29, dok je rekordna najniža cijena bila $ 4.75.

U kratkoročnim performansama, TRUINJ se kretao -- u posljednjem satu i -15.54% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Tržišna kapitalizacija $ 8.84M$ 8.84M $ 8.84M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.84M$ 8.84M $ 8.84M Količina u optjecaju 1.39M 1.39M 1.39M Ukupna količina 1,390,248.358683742 1,390,248.358683742 1,390,248.358683742

