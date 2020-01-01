TruFin Staked APT (TRUAPT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u TruFin Staked APT (TRUAPT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
TruFin Staked APT (TRUAPT) Informacije

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.

TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT).

  • Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s dApp.
  • When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT.
  • Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.

Službena web stranica:
https://www.trufin.io/

TruFin Staked APT (TRUAPT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TruFin Staked APT (TRUAPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 42.32M
Ukupna količina:
$ 9.89M
Količina u optjecaju:
$ 9.89M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 42.32M
Povijesni maksimum:
$ 15.37
Povijesni minimum:
$ 3.84
Trenutna cijena:
$ 4.28
TruFin Staked APT (TRUAPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike TruFin Staked APT (TRUAPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TRUAPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TRUAPT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TRUAPT tokena, istražite TRUAPT cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

