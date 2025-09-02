TruFin Staked APT (TRUAPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 4.25 24-satna najviša cijena $ 4.51 Najviša cijena ikada $ 15.37 Najniža cijena $ 3.84 Promjena cijene (1H) +0.47% Promjena cijene (1D) -1.32% Promjena cijene (7D) -0.50%

TruFin Staked APT (TRUAPT) cijena u stvarnom vremenu je $4.35. Tijekom protekla 24 sata, TRUAPTtrgovalo je između najniže cijene $ 4.25 i najviše cijene $ 4.51, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUAPT je $ 15.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.84.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUAPT se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, -1.32% u posljednjih 24 sata i -0.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TruFin Staked APT (TRUAPT)

Tržišna kapitalizacija $ 42.96M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.96M Količina u optjecaju 9.89M Ukupna količina 9,886,428.9242264

Trenutačna tržišna kapitalizacija TruFin Staked APT je $ 42.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRUAPT je 9.89M, s ukupnom količinom od 9886428.9242264. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.96M.