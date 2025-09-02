Više o TRUAPT

TruFin Staked APT Logotip

TruFin Staked APT Cijena (TRUAPT)

Neuvršten

1 TRUAPT u USD cijena uživo:

$4.35
-1.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena TruFin Staked APT (TRUAPT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:52:04 (UTC+8)

TruFin Staked APT (TRUAPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4.25
24-satna najniža cijena
$ 4.51
24-satna najviša cijena

$ 4.25
$ 4.51
$ 15.37
$ 3.84
+0.47%

-1.32%

-0.50%

-0.50%

TruFin Staked APT (TRUAPT) cijena u stvarnom vremenu je $4.35. Tijekom protekla 24 sata, TRUAPTtrgovalo je između najniže cijene $ 4.25 i najviše cijene $ 4.51, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUAPT je $ 15.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.84.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUAPT se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, -1.32% u posljednjih 24 sata i -0.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TruFin Staked APT (TRUAPT)

$ 42.96M
--
$ 42.96M
9.89M
9,886,428.9242264
Trenutačna tržišna kapitalizacija TruFin Staked APT je $ 42.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRUAPT je 9.89M, s ukupnom količinom od 9886428.9242264. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.96M.

TruFin Staked APT (TRUAPT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TruFin Staked APT u USD iznosila je $ -0.058178027790311.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TruFin Staked APT u USD iznosila je $ +0.1037640300.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TruFin Staked APT u USD iznosila je $ -0.2849806800.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TruFin Staked APT u USD iznosila je $ -0.63808118103645.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.058178027790311-1.32%
30 dana$ +0.1037640300+2.39%
60 dana$ -0.2849806800-6.55%
90 dana$ -0.63808118103645-12.79%

Što je TruFin Staked APT (TRUAPT)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). - Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs TruFin Staked APT (TRUAPT)

Službena web-stranica

TruFin Staked APT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TruFin Staked APT (TRUAPT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TruFin Staked APT (TRUAPT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TruFin Staked APT.

Provjerite TruFin Staked APT predviđanje cijene sada!

TRUAPT u lokalnim valutama

TruFin Staked APT (TRUAPT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TruFin Staked APT (TRUAPT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRUAPT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TruFin Staked APT (TRUAPT)

Koliko TruFin Staked APT (TRUAPT) vrijedi danas?
Cijena TRUAPT uživo u USD je 4.35 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRUAPT u USD?
Trenutačna cijena TRUAPT u USD je $ 4.35. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TruFin Staked APT?
Tržišna kapitalizacija za TRUAPT je $ 42.96M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRUAPT?
Količina u optjecaju za TRUAPT je 9.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRUAPT?
TRUAPT je postigao ATH cijenu od 15.37 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRUAPT?
TRUAPT je vidio ATL cijenu od 3.84 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRUAPT?
24-satni obujam trgovanja za TRUAPT je -- USD.
Hoće li TRUAPT još narasti ove godine?
TRUAPT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRUAPT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:52:04 (UTC+8)

