Truffle Token Logotip

Truffle Token Cijena (TRUFF)

Neuvršten

1 TRUFF u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Truffle Token (TRUFF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:35:44 (UTC+8)

Truffle Token (TRUFF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00281057
$ 0.00281057$ 0.00281057

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10.24%

+10.24%

Truffle Token (TRUFF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRUFFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUFF je $ 0.00281057, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUFF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +10.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Truffle Token (TRUFF)

$ 5.08K
$ 5.08K$ 5.08K

--
----

$ 5.08K
$ 5.08K$ 5.08K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Truffle Token je $ 5.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRUFF je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.08K.

Truffle Token (TRUFF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Truffle Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Truffle Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Truffle Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Truffle Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+10.80%
60 dana$ 0+28.46%
90 dana$ 0--

Što je Truffle Token (TRUFF)

$TRUFF is a revenue-sharing meme coin that combines fun, community engagement, and utility. Holders unlock tiered rewards based on token ownership, including revenue shares from bot fees and NFT drops, VIP event access, and exclusive perks. The ecosystem gamifies participation with evolving pig characters, fostering a strong community while offering tangible earning opportunities through its innovative, utility-driven platform.

Resurs Truffle Token (TRUFF)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Truffle Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Truffle Token (TRUFF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Truffle Token (TRUFF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Truffle Token.

Provjerite Truffle Token predviđanje cijene sada!

TRUFF u lokalnim valutama

Truffle Token (TRUFF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Truffle Token (TRUFF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRUFF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Truffle Token (TRUFF)

Koliko Truffle Token (TRUFF) vrijedi danas?
Cijena TRUFF uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRUFF u USD?
Trenutačna cijena TRUFF u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Truffle Token?
Tržišna kapitalizacija za TRUFF je $ 5.08K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRUFF?
Količina u optjecaju za TRUFF je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRUFF?
TRUFF je postigao ATH cijenu od 0.00281057 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRUFF?
TRUFF je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRUFF?
24-satni obujam trgovanja za TRUFF je -- USD.
Hoće li TRUFF još narasti ove godine?
TRUFF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRUFF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:35:44 (UTC+8)

