True Base Army Cijena danas

Trenutačna cijena True Base Army (TBA) danas je $ 0.00161003, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TBA u USD je $ 0.00161003 po TBA.

True Base Army trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,610,026, s količinom u optjecaju od 1.00B TBA. Tijekom posljednja 24 sata, TBA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0023274, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00120571.

U kratkoročnim performansama, TBA se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu True Base Army (TBA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija True Base Army je $ 1.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TBA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.61M.