TruBadger (TRUBGR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TruBadger (TRUBGR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TruBadger (TRUBGR) Informacije We believe that community is the commerce of the future. Imagine a tokenmunity coming together with the singular common focus of increasing the wealth of everyone involved! The blockchain is the perfect mechanism to allow this to happen. The TruBadger tokenomics allows the resources to assemble the best team that can then leverage the collective intelligence, finance, energy, network, and talent of the community and industry experts. We can develop innovations in the crypto and blockchain space and build out improved tools to make integration of the blockchain easier, more efficient, and accessible for all, allowing further expansion of the growth of the cryptoverse. Službena web stranica: https://trubadger.io/ Kupi TRUBGR odmah!

TruBadger (TRUBGR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TruBadger (TRUBGR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 481.73K $ 481.73K $ 481.73K Ukupna količina: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Količina u optjecaju: $ 400.07T $ 400.07T $ 400.07T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni TruBadger (TRUBGR)

TruBadger (TRUBGR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TruBadger (TRUBGR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRUBGR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRUBGR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRUBGR tokena, istražite TRUBGR cijenu tokena uživo!

TRUBGR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TRUBGR? Naša TRUBGR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TRUBGR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!