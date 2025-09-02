TruBadger (TRUBGR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.39% Promjena cijene (1D) -2.66% Promjena cijene (7D) -9.21% Promjena cijene (7D) -9.21%

TruBadger (TRUBGR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRUBGRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUBGR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUBGR se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, -2.66% u posljednjih 24 sata i -9.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TruBadger (TRUBGR)

Tržišna kapitalizacija $ 489.13K$ 489.13K $ 489.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Količina u optjecaju 401.24T 401.24T 401.24T Ukupna količina 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Trenutačna tržišna kapitalizacija TruBadger je $ 489.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRUBGR je 401.24T, s ukupnom količinom od 1.0e+15. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.22M.