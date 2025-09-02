TROY (TROY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03652384$ 0.03652384 $ 0.03652384 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) +1.18% Promjena cijene (7D) +1.18%

TROY (TROY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TROYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TROY je $ 0.03652384, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TROY se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i +1.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TROY (TROY)

Tržišna kapitalizacija $ 910.72K$ 910.72K $ 910.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 910.72K$ 910.72K $ 910.72K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

