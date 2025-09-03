TROPPY (TROPPY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.02% Promjena cijene (1D) -2.30% Promjena cijene (7D) -0.55% Promjena cijene (7D) -0.55%

TROPPY (TROPPY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TROPPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TROPPY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TROPPY se promijenio za -2.02% u posljednjih sat vremena, -2.30% u posljednjih 24 sata i -0.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TROPPY (TROPPY)

Tržišna kapitalizacija $ 57.09K$ 57.09K $ 57.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.09K$ 57.09K $ 57.09K Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,689,999,999.9999 420,689,999,999.9999 420,689,999,999.9999

Trenutačna tržišna kapitalizacija TROPPY je $ 57.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TROPPY je 420.69B, s ukupnom količinom od 420689999999.9999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.09K.