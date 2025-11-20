TronStrategy Cijena danas

Trenutačna cijena TronStrategy (STRATEGY) danas je $ 0.00000863, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STRATEGY u USD je $ 0.00000863 po STRATEGY.

TronStrategy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,628.92, s količinom u optjecaju od 1.00B STRATEGY. Tijekom posljednja 24 sata, STRATEGY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00008165, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000817.

U kratkoročnim performansama, STRATEGY se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TronStrategy (STRATEGY)

Tržišna kapitalizacija $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TronStrategy je $ 8.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STRATEGY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.63K.