TRONPAD (TRONPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00128928 $ 0.00128928 $ 0.00128928 24-satna najniža cijena $ 0.00132145 $ 0.00132145 $ 0.00132145 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00128928$ 0.00128928 $ 0.00128928 24-satna najviša cijena $ 0.00132145$ 0.00132145 $ 0.00132145 Najviša cijena ikada $ 0.311792$ 0.311792 $ 0.311792 Najniža cijena $ 0.00106621$ 0.00106621 $ 0.00106621 Promjena cijene (1H) -0.32% Promjena cijene (1D) -0.46% Promjena cijene (7D) +0.17% Promjena cijene (7D) +0.17%

TRONPAD (TRONPAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00130643. Tijekom protekla 24 sata, TRONPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00128928 i najviše cijene $ 0.00132145, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRONPAD je $ 0.311792, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00106621.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRONPAD se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -0.46% u posljednjih 24 sata i +0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TRONPAD (TRONPAD)

Tržišna kapitalizacija $ 999.70K$ 999.70K $ 999.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 999.70K$ 999.70K $ 999.70K Količina u optjecaju 765.21M 765.21M 765.21M Ukupna količina 765,212,999.98 765,212,999.98 765,212,999.98

Trenutačna tržišna kapitalizacija TRONPAD je $ 999.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRONPAD je 765.21M, s ukupnom količinom od 765212999.98. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 999.70K.