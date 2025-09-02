Više o TRONPAD

$0.00130643
-0.40%1D
TRONPAD (TRONPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00128928
24-satna najniža cijena
$ 0.00132145
24-satna najviša cijena

$ 0.00128928
$ 0.00132145
$ 0.311792
$ 0.00106621
-0.32%

-0.46%

+0.17%

+0.17%

TRONPAD (TRONPAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00130643. Tijekom protekla 24 sata, TRONPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00128928 i najviše cijene $ 0.00132145, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRONPAD je $ 0.311792, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00106621.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRONPAD se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -0.46% u posljednjih 24 sata i +0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TRONPAD (TRONPAD)

$ 999.70K
$ 999.70K$ 999.70K

--
$ 999.70K
765.21M
765,212,999.98
Trenutačna tržišna kapitalizacija TRONPAD je $ 999.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRONPAD je 765.21M, s ukupnom količinom od 765212999.98. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 999.70K.

TRONPAD (TRONPAD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TRONPAD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TRONPAD u USD iznosila je $ -0.0000094516.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TRONPAD u USD iznosila je $ +0.0001155883.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TRONPAD u USD iznosila je $ -0.0000579279549486766.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.46%
30 dana$ -0.0000094516-0.72%
60 dana$ +0.0001155883+8.85%
90 dana$ -0.0000579279549486766-4.24%

Što je TRONPAD (TRONPAD)

TRONPAD is the next evolution of blockchain launchpads on the Tron Network, solving the fundamental flaws that plague existing IDO platforms. This platform benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Tron projects.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs TRONPAD (TRONPAD)

Službena web-stranica

TRONPAD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TRONPAD (TRONPAD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TRONPAD (TRONPAD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TRONPAD.

Provjerite TRONPAD predviđanje cijene sada!

TRONPAD u lokalnim valutama

TRONPAD (TRONPAD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TRONPAD (TRONPAD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRONPAD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TRONPAD (TRONPAD)

Koliko TRONPAD (TRONPAD) vrijedi danas?
Cijena TRONPAD uživo u USD je 0.00130643 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRONPAD u USD?
Trenutačna cijena TRONPAD u USD je $ 0.00130643. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TRONPAD?
Tržišna kapitalizacija za TRONPAD je $ 999.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRONPAD?
Količina u optjecaju za TRONPAD je 765.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRONPAD?
TRONPAD je postigao ATH cijenu od 0.311792 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRONPAD?
TRONPAD je vidio ATL cijenu od 0.00106621 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRONPAD?
24-satni obujam trgovanja za TRONPAD je -- USD.
Hoće li TRONPAD još narasti ove godine?
TRONPAD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRONPAD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
