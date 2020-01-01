TRONCHES (TRONCHES) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TRONCHES (TRONCHES), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TRONCHES (TRONCHES) Informacije "𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬" is a brilliant and ingenious fusion of three powerful concepts: Tron, Riches, and Trenches. This trinity encapsulates a profound narrative and vision within a single, memorable word. Combining these three elements, "𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬" tells a compelling story of journeying from the trenches through the Tron network to attain riches. It encapsulates the essence of resilience and ambition, suggesting that through commitment and leveraging the power of Tron blockchain, individuals can overcome obstacles and achieve extraordinary success. Službena web stranica: https://thetronches.com/ Kupi TRONCHES odmah!

TRONCHES (TRONCHES) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TRONCHES (TRONCHES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.25K $ 28.25K $ 28.25K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.25K $ 28.25K $ 28.25K Povijesni maksimum: $ 0.0005061 $ 0.0005061 $ 0.0005061 Povijesni minimum: $ 0.00002179 $ 0.00002179 $ 0.00002179 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni TRONCHES (TRONCHES)

TRONCHES (TRONCHES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TRONCHES (TRONCHES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRONCHES tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRONCHES tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRONCHES tokena, istražite TRONCHES cijenu tokena uživo!

TRONCHES Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TRONCHES? Naša TRONCHES stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TRONCHES predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!