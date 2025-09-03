TROLLI CTO (TROLLICTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.31% Promjena cijene (1D) +4.40% Promjena cijene (7D) +4.78% Promjena cijene (7D) +4.78%

TROLLI CTO (TROLLICTO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TROLLICTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TROLLICTO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TROLLICTO se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, +4.40% u posljednjih 24 sata i +4.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TROLLI CTO (TROLLICTO)

Tržišna kapitalizacija $ 25.46K$ 25.46K $ 25.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.46K$ 25.46K $ 25.46K Količina u optjecaju 919.04M 919.04M 919.04M Ukupna količina 919,036,755.729764 919,036,755.729764 919,036,755.729764

Trenutačna tržišna kapitalizacija TROLLI CTO je $ 25.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TROLLICTO je 919.04M, s ukupnom količinom od 919036755.729764. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.46K.