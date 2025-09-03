Više o TROLLICTO

TROLLI CTO Cijena (TROLLICTO)

Neuvršten

1 TROLLICTO u USD cijena uživo:

--
----
+4.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena TROLLI CTO (TROLLICTO)
TROLLI CTO (TROLLICTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.31%

+4.40%

+4.78%

+4.78%

TROLLI CTO (TROLLICTO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TROLLICTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TROLLICTO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TROLLICTO se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, +4.40% u posljednjih 24 sata i +4.78% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu TROLLI CTO (TROLLICTO)

$ 25.46K
$ 25.46K$ 25.46K

--
----

$ 25.46K
$ 25.46K$ 25.46K

919.04M
919.04M 919.04M

919,036,755.729764
919,036,755.729764 919,036,755.729764

Trenutačna tržišna kapitalizacija TROLLI CTO je $ 25.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TROLLICTO je 919.04M, s ukupnom količinom od 919036755.729764. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.46K.

TROLLI CTO (TROLLICTO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TROLLI CTO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TROLLI CTO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TROLLI CTO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TROLLI CTO u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.40%
30 dana$ 0+21.62%
60 dana$ 0+26.72%
90 dana$ 0--

Što je TROLLI CTO (TROLLICTO)

$TROLLICTO is a community owned token that was created after 6ix9ine scammed his fans with his original coin. You can invest with confidence knowing that we're fully audited & doxxed/KYC'd so you won't have to worry about falling victim to another rugpull or scam. We are the only official TROLLI token. Don't trust any other links or sites. Now let's run this up as a community & make back what was lost plus more! 0/0 Buy/Sell Tax 8% of the Supply has been Burned - We are fully audited & doxxed/KYC'd. Let's run this up!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TROLLI CTO (TROLLICTO)

Koliko TROLLI CTO (TROLLICTO) vrijedi danas?
Cijena TROLLICTO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TROLLICTO u USD?
Trenutačna cijena TROLLICTO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TROLLI CTO?
Tržišna kapitalizacija za TROLLICTO je $ 25.46K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TROLLICTO?
Količina u optjecaju za TROLLICTO je 919.04M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TROLLICTO?
TROLLICTO je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TROLLICTO?
TROLLICTO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TROLLICTO?
24-satni obujam trgovanja za TROLLICTO je -- USD.
Hoće li TROLLICTO još narasti ove godine?
TROLLICTO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TROLLICTO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
