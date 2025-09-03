trollbox (TOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00562279$ 0.00562279 $ 0.00562279 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.06% Promjena cijene (7D) -1.43% Promjena cijene (7D) -1.43%

trollbox (TOX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOX je $ 0.00562279, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i -1.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu trollbox (TOX)

Tržišna kapitalizacija $ 15.49K$ 15.49K $ 15.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.81K$ 23.81K $ 23.81K Količina u optjecaju 650.66M 650.66M 650.66M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija trollbox je $ 15.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOX je 650.66M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.81K.