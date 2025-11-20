Troll House Cijena danas

Trenutačna cijena Troll House (TROLLHOUSE) danas je $ 0.00001902, s promjenom od 1.36% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TROLLHOUSE u USD je $ 0.00001902 po TROLLHOUSE.

Troll House trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 19,002.37, s količinom u optjecaju od 999.29M TROLLHOUSE. Tijekom posljednja 24 sata, TROLLHOUSE trgovao je između $ 0.00001757 (niska) i $ 0.00001926 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00104095, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001716.

U kratkoročnim performansama, TROLLHOUSE se kretao -0.10% u posljednjem satu i -2.36% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Troll House (TROLLHOUSE)

Tržišna kapitalizacija $ 19.00K$ 19.00K $ 19.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.00K$ 19.00K $ 19.00K Količina u optjecaju 999.29M 999.29M 999.29M Ukupna količina 999,293,804.721734 999,293,804.721734 999,293,804.721734

