Troll Dog Cijena danas

Trenutačna cijena Troll Dog (TOBY) danas je $ 0.00000674, s promjenom od 9.80% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TOBY u USD je $ 0.00000674 po TOBY.

Troll Dog trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,658.17, s količinom u optjecaju od 996.77M TOBY. Tijekom posljednja 24 sata, TOBY trgovao je između $ 0.00000606 (niska) i $ 0.00000668 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0009447, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000599.

U kratkoročnim performansama, TOBY se kretao +0.85% u posljednjem satu i -11.89% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Troll Dog (TOBY)

Tržišna kapitalizacija $ 6.66K$ 6.66K $ 6.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.66K$ 6.66K $ 6.66K Količina u optjecaju 996.77M 996.77M 996.77M Ukupna količina 996,770,582.202804 996,770,582.202804 996,770,582.202804

Trenutačna tržišna kapitalizacija Troll Dog je $ 6.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOBY je 996.77M, s ukupnom količinom od 996770582.202804. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.66K.