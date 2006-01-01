TRM (TRM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TRM (TRM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TRM (TRM) Informacije Hold $TRM = Earn USDT Reward Mechanism: A 5% tax is applied to every transaction and redistributed automatically as USDT rewards to eligible holders. Hold at least 100K TRM to receive rewards. A revolutionary token designed to bring you stable, automatic rewards in the ever-changing crypto market. This fee is automatically converted into USDT and distributed among holders who maintain a balance of at least 100K TRM. Službena web stranica: https://usdtrm.com/ Kupi TRM odmah!

TRM (TRM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TRM (TRM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.33K $ 5.33K $ 5.33K Ukupna količina: $ 974.09M $ 974.09M $ 974.09M Količina u optjecaju: $ 974.09M $ 974.09M $ 974.09M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.33K $ 5.33K $ 5.33K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni TRM (TRM)

TRM (TRM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TRM (TRM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRM tokena, istražite TRM cijenu tokena uživo!

TRM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TRM? Naša TRM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TRM predviđanje cijene tokena odmah!

