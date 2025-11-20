Trivians Cijena danas

Trenutačna cijena Trivians (TRIVIA) danas je $ 0.00003262, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRIVIA u USD je $ 0.00003262 po TRIVIA.

Trivians trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 20,064, s količinom u optjecaju od 615.00M TRIVIA. Tijekom posljednja 24 sata, TRIVIA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04093968, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003253.

U kratkoročnim performansama, TRIVIA se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Trivians (TRIVIA)

Tržišna kapitalizacija $ 20.06K$ 20.06K $ 20.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.62K$ 32.62K $ 32.62K Količina u optjecaju 615.00M 615.00M 615.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trivians je $ 20.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRIVIA je 615.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.62K.