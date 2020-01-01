Tritcoin (TRIT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tritcoin (TRIT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tritcoin (TRIT) Informacije $TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts. Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy. Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications. Službena web stranica: https://tritcoin.vercel.app Bijela knjiga: https://finalprotocol.vercel.app/whitepaper Kupi TRIT odmah!

Tritcoin (TRIT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tritcoin (TRIT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 148.47K $ 148.47K $ 148.47K Ukupna količina: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M Količina u optjecaju: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 148.47K $ 148.47K $ 148.47K Povijesni maksimum: $ 0.00304583 $ 0.00304583 $ 0.00304583 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00014858 $ 0.00014858 $ 0.00014858 Saznajte više o cijeni Tritcoin (TRIT)

Tritcoin (TRIT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tritcoin (TRIT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRIT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRIT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRIT tokena, istražite TRIT cijenu tokena uživo!

