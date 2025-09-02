Tritcoin (TRIT) Informacije o cijeni (USD)

Tritcoin (TRIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRIT je $ 0.00304583, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRIT se promijenio za +2.53% u posljednjih sat vremena, +0.33% u posljednjih 24 sata i +10.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tritcoin (TRIT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tritcoin je $ 144.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRIT je 999.24M, s ukupnom količinom od 999240303.593778. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 144.39K.