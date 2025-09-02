Više o TRIT

Tritcoin Logotip

Tritcoin Cijena (TRIT)

Neuvršten

1 TRIT u USD cijena uživo:

$0.0001445
$0.0001445$0.0001445
+0.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Tritcoin (TRIT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:00:37 (UTC+8)

Tritcoin (TRIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00304583
$ 0.00304583$ 0.00304583

$ 0
$ 0$ 0

+2.53%

+0.33%

+10.57%

+10.57%

Tritcoin (TRIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRIT je $ 0.00304583, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRIT se promijenio za +2.53% u posljednjih sat vremena, +0.33% u posljednjih 24 sata i +10.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tritcoin (TRIT)

$ 144.39K
$ 144.39K$ 144.39K

--
----

$ 144.39K
$ 144.39K$ 144.39K

999.24M
999.24M 999.24M

999,240,303.593778
999,240,303.593778 999,240,303.593778

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tritcoin je $ 144.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRIT je 999.24M, s ukupnom količinom od 999240303.593778. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 144.39K.

Tritcoin (TRIT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Tritcoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Tritcoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Tritcoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Tritcoin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.33%
30 dana$ 0-0.50%
60 dana$ 0-26.55%
90 dana$ 0--

Što je Tritcoin (TRIT)

$TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts. Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy. Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications.

Tritcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tritcoin (TRIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tritcoin (TRIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tritcoin.

Provjerite Tritcoin predviđanje cijene sada!

TRIT u lokalnim valutama

Tritcoin (TRIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tritcoin (TRIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tritcoin (TRIT)

Koliko Tritcoin (TRIT) vrijedi danas?
Cijena TRIT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRIT u USD?
Trenutačna cijena TRIT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tritcoin?
Tržišna kapitalizacija za TRIT je $ 144.39K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRIT?
Količina u optjecaju za TRIT je 999.24M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRIT?
TRIT je postigao ATH cijenu od 0.00304583 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRIT?
TRIT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRIT?
24-satni obujam trgovanja za TRIT je -- USD.
Hoće li TRIT još narasti ove godine?
TRIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
