Trisolaris (TRI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 3.19$ 3.19 $ 3.19 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.20% Promjena cijene (1D) -1.24% Promjena cijene (7D) -5.22% Promjena cijene (7D) -5.22%

Trisolaris (TRI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRI je $ 3.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRI se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, -1.24% u posljednjih 24 sata i -5.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Trisolaris (TRI)

Tržišna kapitalizacija $ 158.24K$ 158.24K $ 158.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 235.91K$ 235.91K $ 235.91K Količina u optjecaju 336.10M 336.10M 336.10M Ukupna količina 501,093,773.5672346 501,093,773.5672346 501,093,773.5672346

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trisolaris je $ 158.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRI je 336.10M, s ukupnom količinom od 501093773.5672346. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 235.91K.