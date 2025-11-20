trillions Strategy Cijena danas

Trenutačna cijena trillions Strategy (TSTR) danas je $ 0.00001081, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TSTR u USD je $ 0.00001081 po TSTR.

trillions Strategy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,809.68, s količinom u optjecaju od 1.00B TSTR. Tijekom posljednja 24 sata, TSTR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0001306, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000603.

U kratkoročnim performansama, TSTR se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu trillions Strategy (TSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 10.81K$ 10.81K $ 10.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.81K$ 10.81K $ 10.81K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija trillions Strategy je $ 10.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TSTR je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.81K.