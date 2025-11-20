BurzaDEX+
Cijena trillions Strategy uživo danas je 0.00001081 USD.TSTR tržišna kapitalizacija je 10,809.68 USD. Pratite ažuriranja cijene TSTR u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!Cijena trillions Strategy uživo danas je 0.00001081 USD.TSTR tržišna kapitalizacija je 10,809.68 USD. Pratite ažuriranja cijene TSTR u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Više o TSTR

TSTR Informacije o cijeni

Što je TSTR

TSTR Službena web stranica

TSTR Tokenomija

TSTR Prognoza cijena

trillions Strategy Logotip

trillions Strategy Cijena (TSTR)

Neuvršten

1 TSTR u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena trillions Strategy (TSTR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 19:59:05 (UTC+8)

trillions Strategy Cijena danas

Trenutačna cijena trillions Strategy (TSTR) danas je $ 0.00001081, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TSTR u USD je $ 0.00001081 po TSTR.

trillions Strategy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,809.68, s količinom u optjecaju od 1.00B TSTR. Tijekom posljednja 24 sata, TSTR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0001306, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000603.

U kratkoročnim performansama, TSTR se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu trillions Strategy (TSTR)

$ 10.81K
$ 10.81K$ 10.81K

--
----

$ 10.81K
$ 10.81K$ 10.81K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija trillions Strategy je $ 10.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TSTR je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.81K.

trillions Strategy Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0001306
$ 0.0001306$ 0.0001306

$ 0.00000603
$ 0.00000603$ 0.00000603

--

--

0.00%

0.00%

trillions Strategy (TSTR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz trillions Strategy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz trillions Strategy u USD iznosila je $ 0.0000000000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz trillions Strategy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz trillions Strategy u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0.00000000000.00%
60 dana$ 0--
90 dana$ 0--

Predviđanje cijena za trillions Strategy

trillions Strategy (TSTR) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za TSTR u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
trillions Strategy (TSTR) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena trillions Strategy mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

Želite li znati koju će cijenu trillions Strategy dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za TSTR predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na trillions Strategy Predviđanje cijene.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs trillions Strategy (TSTR)

Službena web-stranica

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o trillions Strategy

Koliko će 1 trillions Strategy vrijediti 2030. godine?
Ako bi trillions Strategy rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena trillions Strategy i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 19:59:05 (UTC+8)

trillions Strategy (TSTR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

