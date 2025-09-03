TridentDAO (PSI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.003155 $ 0.003155 $ 0.003155 24-satna najniža cijena $ 0.00331582 $ 0.00331582 $ 0.00331582 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.003155$ 0.003155 $ 0.003155 24-satna najviša cijena $ 0.00331582$ 0.00331582 $ 0.00331582 Najviša cijena ikada $ 9.27$ 9.27 $ 9.27 Najniža cijena $ 0.00180134$ 0.00180134 $ 0.00180134 Promjena cijene (1H) -0.87% Promjena cijene (1D) -3.21% Promjena cijene (7D) -17.34% Promjena cijene (7D) -17.34%

TridentDAO (PSI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00318108. Tijekom protekla 24 sata, PSItrgovalo je između najniže cijene $ 0.003155 i najviše cijene $ 0.00331582, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PSI je $ 9.27, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00180134.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PSI se promijenio za -0.87% u posljednjih sat vremena, -3.21% u posljednjih 24 sata i -17.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TridentDAO (PSI)

Tržišna kapitalizacija $ 6.67K$ 6.67K $ 6.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.03K$ 30.03K $ 30.03K Količina u optjecaju 2.10M 2.10M 2.10M Ukupna količina 9,440,815.0 9,440,815.0 9,440,815.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TridentDAO je $ 6.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PSI je 2.10M, s ukupnom količinom od 9440815.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.03K.