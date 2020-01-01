Triad (TRD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Triad (TRD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Triad (TRD) Informacije Triad is the leading prediction market on the Solana blockchain, combining the innovation of decentralized finance (DeFi) with the excitement of prediction markets. The platform enables users to place bets on a wide range of topics, including web3 events, politics, sports, and cultural trends. Predictions and payouts are managed transparently through smart contracts, ensuring fairness and automation in every transaction. Whether you're a seasoned trader or a casual participant, Triad provides an engaging and decentralized space to explore prediction markets. Službena web stranica: https://www.triadmarkets.com/ Bijela knjiga: https://docs.triadfi.co/ Kupi TRD odmah!

Triad (TRD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Triad (TRD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 299.76K Ukupna količina: $ 17.41M Količina u optjecaju: $ 11.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 462.07K Povijesni maksimum: $ 0.295176 Povijesni minimum: $ 0.01810695 Trenutna cijena: $ 0.02651883 Saznajte više o cijeni Triad (TRD)

Triad (TRD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Triad (TRD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRD tokena, istražite TRD cijenu tokena uživo!

TRD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TRD? Naša TRD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TRD predviđanje cijene tokena odmah!

