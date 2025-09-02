Triad (TRD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02266543 $ 0.02266543 $ 0.02266543 24-satna najniža cijena $ 0.02657935 $ 0.02657935 $ 0.02657935 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02266543$ 0.02266543 $ 0.02266543 24-satna najviša cijena $ 0.02657935$ 0.02657935 $ 0.02657935 Najviša cijena ikada $ 0.295176$ 0.295176 $ 0.295176 Najniža cijena $ 0.01810695$ 0.01810695 $ 0.01810695 Promjena cijene (1H) +0.10% Promjena cijene (1D) +16.43% Promjena cijene (7D) -10.75% Promjena cijene (7D) -10.75%

Triad (TRD) cijena u stvarnom vremenu je $0.02639031. Tijekom protekla 24 sata, TRDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02266543 i najviše cijene $ 0.02657935, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRD je $ 0.295176, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01810695.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRD se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, +16.43% u posljednjih 24 sata i -10.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Triad (TRD)

Tržišna kapitalizacija $ 298.57K$ 298.57K $ 298.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 461.60K$ 461.60K $ 461.60K Količina u optjecaju 11.30M 11.30M 11.30M Ukupna količina 17,464,481.037376 17,464,481.037376 17,464,481.037376

Trenutačna tržišna kapitalizacija Triad je $ 298.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRD je 11.30M, s ukupnom količinom od 17464481.037376. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 461.60K.