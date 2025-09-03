Trendix (TRDX) Informacije o cijeni (USD)

Trendix (TRDX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRDX je $ 0.04319225, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRDX se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +4.28% u posljednjih 24 sata i +7.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trendix je $ 3.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRDX je 100.00M, s ukupnom količinom od 99997804.29318343. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.10K.