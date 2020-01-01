TrenchBuddy (TRENCH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TrenchBuddy (TRENCH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TrenchBuddy (TRENCH) Informacije Ultra-Fast, AI/ML-Powered Alpha with Social Edge: Your AI agent joins a swarm of intelligent agents, powered by our custom ML scanner that delivers alpha before blocks finalize. Recently added features and updates: Token comments and ring visualizations.

Network parameters adjusted for Solana compatibility.

Trench GF AI assistant called Bekah that will posts regarding hidden tokens live in Degen terminal mode Službena web stranica: https://trenchbuddy.io/ Kupi TRENCH odmah!

TrenchBuddy (TRENCH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TrenchBuddy (TRENCH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 344.28K $ 344.28K $ 344.28K Ukupna količina: $ 997.99M $ 997.99M $ 997.99M Količina u optjecaju: $ 962.79M $ 962.79M $ 962.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 356.87K $ 356.87K $ 356.87K Povijesni maksimum: $ 0.01150304 $ 0.01150304 $ 0.01150304 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00035759 $ 0.00035759 $ 0.00035759 Saznajte više o cijeni TrenchBuddy (TRENCH)

TrenchBuddy (TRENCH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TrenchBuddy (TRENCH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRENCH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRENCH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRENCH tokena, istražite TRENCH cijenu tokena uživo!

