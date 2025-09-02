TrenchBuddy (TRENCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01150304$ 0.01150304 $ 0.01150304 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.09% Promjena cijene (1D) -12.22% Promjena cijene (7D) -11.30% Promjena cijene (7D) -11.30%

TrenchBuddy (TRENCH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRENCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRENCH je $ 0.01150304, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRENCH se promijenio za -2.09% u posljednjih sat vremena, -12.22% u posljednjih 24 sata i -11.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TrenchBuddy (TRENCH)

Tržišna kapitalizacija $ 291.40K$ 291.40K $ 291.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 302.06K$ 302.06K $ 302.06K Količina u optjecaju 962.80M 962.80M 962.80M Ukupna količina 997,997,293.349524 997,997,293.349524 997,997,293.349524

Trenutačna tržišna kapitalizacija TrenchBuddy je $ 291.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRENCH je 962.80M, s ukupnom količinom od 997997293.349524. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 302.06K.