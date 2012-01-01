TrenchAI (TRENCHAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TrenchAI (TRENCHAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TrenchAI (TRENCHAI) Informacije Automated meme coin sniper & trading tool. Evolving with every trade. Službena web stranica: https://pump.fun/coin/AaWVpk6eZbgBfVbq1UfXw3EXBmAvw4QXov1xHuG7pump Kupi TRENCHAI odmah!

TrenchAI (TRENCHAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TrenchAI (TRENCHAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 228.48K $ 228.48K $ 228.48K Ukupna količina: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Količina u optjecaju: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 228.48K $ 228.48K $ 228.48K Povijesni maksimum: $ 0.01249511 $ 0.01249511 $ 0.01249511 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0002286 $ 0.0002286 $ 0.0002286 Saznajte više o cijeni TrenchAI (TRENCHAI)

TrenchAI (TRENCHAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TrenchAI (TRENCHAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRENCHAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRENCHAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRENCHAI tokena, istražite TRENCHAI cijenu tokena uživo!

