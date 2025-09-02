TrenchAI (TRENCHAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01249511$ 0.01249511 $ 0.01249511 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.82% Promjena cijene (1D) +6.39% Promjena cijene (7D) +9.06% Promjena cijene (7D) +9.06%

TrenchAI (TRENCHAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRENCHAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRENCHAI je $ 0.01249511, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRENCHAI se promijenio za +2.82% u posljednjih sat vremena, +6.39% u posljednjih 24 sata i +9.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TrenchAI (TRENCHAI)

Tržišna kapitalizacija $ 225.81K$ 225.81K $ 225.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 225.81K$ 225.81K $ 225.81K Količina u optjecaju 999.59M 999.59M 999.59M Ukupna količina 999,594,379.764195 999,594,379.764195 999,594,379.764195

Trenutačna tržišna kapitalizacija TrenchAI je $ 225.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRENCHAI je 999.59M, s ukupnom količinom od 999594379.764195. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 225.81K.